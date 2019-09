Hapsatou Sy balance sur Danse avec les stars: ce qui n'aurait pas plu à la prod'

Il y a deux ans, Hapsatou Sy a participé à Danse avec les stars 8. Une aventure que l'animatrice et femme d'affaires de 38 ans – enceinte de son deuxième enfant – avait partagée avec le danseur professionnel Jordan Mouillerac. Si devant les caméras, tout semblait bien se passer, en coulisses, cela aurait été totalement différent.

Le 18 septembre 2019, la compagne de Vincent Cerruti avait promis de dire la vérité concernant sa participation au concours de danse de TF1. "Ma sortie prématurée de l'émission avait fait scandale. J'avais fait le choix de calmer les choses et je tentais de discuter à l'amiable pour éviter tout scandale. Cependant, je ne peux plus me taire, car trop de choses se sont passées. Des choses que je considère graves, inacceptables. Pour le public et pour les candidats. Je vais vous dire la stricte vérité, avec des preuves à l'appui, car je pense que je le dois à tous ceux qui m'ont soutenue. Je ne parle jamais pour rien. Quand je parle, je sais pourquoi je le fais. Et croyez-moi, j'ai autre chose à faire et une belle priorité. Rdv dans quelques jours... On ne peut pas tout accepter", avait-elle légendé une photo de son ancien partenaire de danse et elle.