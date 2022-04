QUIZ - Kardashian : Quelle soeur pourrait devenir votre meilleure amie ?

Faire la fête, c'est sympa. Faire la fête avec une copine multimilliardaire c'est mieux ! Imaginez un monde dans lequel tout serait possible. Vous et votre meilleure amie, reine de Calabasas, pouvez acheter les plus belles tenues, sortir dans les endroits les plus chics de toute la planète ou même louer une île entière rien que pour le plaisir. Mais avec qui se fera votre prochaine sauterie au frais de la princesse ?

Connues depuis les origines de la télé-réalité américaine, les soeurs Kardashian se sont toutes spécialisées dans un domaine et en sont toutes ressorties richissimes. Qui, de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall ou Kylie sera votre nouvelle BFF ? La réponse en cinq questions !