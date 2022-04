QUIZ - Quelle célèbre princesse êtes-vous ?

Quelle célèbre princesse êtes-vous ?

Comme la duchesse de Cambridge, vous êtes dans la retenue, mais non moins charismatique. Côté mode, place aux coupes cintrées et au monochrome coloré. Vous avez un style classique, féminin et raffiné ! Au travail, vous faites preuve de délicatesse, d'écoute et d'intelligence, surtout si vous travaillez dans le social, avec les enfants. Sur votre temps libre, vous aimez faire du sport (du tennis !) et exprimez votre sensibilité artistique, notamment avec un appareil photo en main. En couple, vous évitez les grandes démonstrations d'affection en public et limitez vos gestes tendres à la sphère privée.

Meghan Markle

Comme la duchesse de Sussex, vous avez une personnalité pétillante et dynamique... Vous ne tenez pas en place ! Vous avez plusieurs projets sur le feu : créer une ligne de vêtements, jouer les influenceuses sur Instagram, manifester contre les discriminations, faire des petits plats maison pour vos proches... Quand vous aimez, ça se voit. Vous êtes loyale et attentionnée, toujours prête à aider un ami dans le besoin et on vous le rend bien. En revanche, il faut que les choses se passent comme vous l'entendez, sinon... Côté mode, votre style est épuré et efficace, avec de bons basiques (de qualité !) sur lesquels vous vous appuyez au quotidien. Pour les grandes occasions, vous n'avez pas peur d'oser avec des looks plus audacieux.