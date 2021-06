Quotidien : Deux chroniqueurs emblématiques quittent l'émission de Yann Barthès

La fin de la saison est toute proche pour les équipes de Quotidien (TMC). Yann Barthès sera en vacances après l'émission du 25 juin. S'il sera bel et bien de retour à la rentrée, ce ne sera pas le cas de deux de ses chroniqueurs emblématiques.

Nos confrères du Parisien dévoilent en effet que deux journalistes ont pris la décision de ne pas rempiler la saison prochaine, à commencer par Salhia Brakhlia. Si l'an dernier, elle a réussi à conjuguer son interview politique de 8h30 dans la matinale de Franceinfo présentée par Marc Fauvelle et son rôle de chroniqueuse dans Quotidien, cela sera plus compliqué en septembre. A un an des élections présidentielles, l'actualité politique sera dense, elle a donc préféré se concentrer pleinement au service public.

Mais il se pourrait qu'elle fasse son retour plus tard. La raison ? Ce n'est pas la première fois que Salhia Brakhlia quitte Quotidien. La charmante brune de 35 ans avait en effet rejoint BFMTV en 2015 pour incarner une pastille baptisée "l'oeil de Salhia Brakhlia", dans la tranche d'information Grand angle présentée par Jean-Baptiste Boursier, de 22h15 et 23h15. Trois ans plus tard, elle avait retrouvé Yann Barthès.

Autre départ, celui de Paul Larrouturou après sept ans de bons et loyaux services dans l'équipe de Yann Barthès. Le reporter politique - qui a accusé Francis Lalanne d'avoir frappé son cameraman - aurait reçu "plusieurs autres propositions" qui n'ont pas été détaillées par Le Parisien. Mais lui aussi devrait être sur le front pour la présidentielle. En attendant, il termine l'écriture de son livre Élysée confidentiel, un ouvrage sur Emmanuel Macron à travers une galerie de portraits de ses amis et de ses ennemis. La sortie est prévue pour septembre.