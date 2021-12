Quvenzhané Wallis en deuil : une actrice des "Bêtes du Sud Sauvage" tuée par balles à 22 ans

Les Bêtes du Sud Sauvage avait révélé Quvenzhané Wallis au grand public. Le film primé au Festival de Deauville et au Festival de Cannes de 2012, et également nommé aux Oscars de 2013, racontait l'histoire d'une fillette vivant dans le Bayou avec son père malade, partie à la recherche de sa mère disparue après une catastrophe naturelle. L'ancien First Lady des États-Unis, Michelle Obama, avait reçu Quvenzhané Wallis à la Maison Blanche et dit le plus grand bien du long métrage.

Depuis, Quvenzhané Wallis a ajouté d'autres films à sa filmographie. Elle a donné la réplique aux plus grands, comme Lupita Nyong'o dans 12 Years A Slave (2014), Salma Hayek dans le film animé Le Prophète (2015), Jamie Foxx dans Annie (2015) ou encore Russell Crowe dans Père et fille (2017). Elle est actuellement au cast de la série Swagger, disponible sur Apple TV+.