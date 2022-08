Rachel Legrain-Trapani en robe moulante face à Élodie Gossuin en mini short pour une grande battle

M6 innove pendant l'été 2022. Après avoir proposé Le plus grand karaoké de France au mois de juin, compétition inédite qui avait pour but de dénicher un talent au sein du public, la chaîne propose ce jeudi 18 août le programme appelé La Grande Battle Musicale, qu'elle décrit comme "le plus grand jeu musical de l'histoire". Enregistrée en mai dernier à ciel ouvert dans l'impressionnant théâtre antique d'Orange, l'émission a été animée par la nouvelle coqueluche de M6, à savoir Eric Antoine.

L'humoriste et magicien de plus de 2 mètres avait pour mission de mettre au défi deux équipes à travers une série de différents jeux un peu fous autour de la musique. Il y avait l'équipe des Violets, composée de Jérôme Anthony, Rachel Legrain-Trapani - canon en robe moulante-, Camille Lacourt, visiblement très investi et Sophie Ferjani. Et celle des Jaunes, avec Elodie Gossuin rayonnante en jaune et mini short noir, Jean-Luc Lemoine, la comédienne Vanessa Guide et Donel Jack'sman. (Voir notre diaporama). Les équipes formées, elles ont joué chacune pour 1000 personnes présentes dans le public et qui étaient désireuses de remporter des cadeaux exceptionnels tout au long de la soirée.

Pour agrémenter le tout, des chanteurs ont accepté de monter sur scène pour interpréter leur dernier tube. Une apparition qui se voulait synonyme de lancement d'un nouveau jeu comme Cacher la voix, 1. 2. 3. Soleil géant, Les yeux revolver, Alors on chante, Alors on dance, Medley en fanfare, 1000 mimes, Kiss cam, Sance cam... Les artistes qui se sont prêtés à l'exercice pour aider le public à remporter les gains sont : Amir, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Christophe Willem, Joyce Jonathan, Anne Sila, Cephaz, Julie Pietri, Les Frangines mais aussi Priscilla Betti.

La Grande Battle Musicale, jeudi 18 août 2022 sur M6 dès 21h10