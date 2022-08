Diaporama : Rachel Legrain-Trapani en robe moulante face à Élodie Gossuin en mini short pour une grande battle

1 / 80 Rachel Legrain-Trapani en robe moulante face à Élodie Gossuin en mini short pour une grande battle

2 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Rachel Legrain-Trapani et Camille Lacourt durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange. © Bruno Bebert / Bestimage

3 / 80 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

4 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani et Camille Lacourt durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

5 / 80 Exclusif - Camille Lacourt, Sophie Ferjani, Jérôme Anthony et Rachel Legrain-Trapani, de l'équipe Violette, Eric Antoine, et Elodie Gossuin, Donel Jacksman, Vanessa Guide et Jean-Luc Lemoine, de l'équipe Jaune durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

6 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Jérôme Anthony, Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani, de l'équipe Violette, Eric Antoine, et Elodie Gossuin, Donel Jacksman, Vanessa Guide et Jean-Luc Lemoine, de l'équipe Jaune durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

7 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Jérôme Anthony, Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani, de l'équipe Violette, Eric Antoine, et Elodie Gossuin, Donel Jacksman, Vanessa Guide et Jean-Luc Lemoine, de l'équipe Jaune durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Jérôme Anthony, Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani, de l'équipe Violette, Eric Antoine, et Elodie Gossuin, Donel Jacksman, Vanessa Guide et Jean-Luc Lemoine, de l'équipe Jaune durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

9 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Jérôme Anthony, Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani, de l'équipe Violette, Eric Antoine, et Elodie Gossuin, Donel Jacksman, Vanessa Guide et Jean-Luc Lemoine, de l'équipe Jaune durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

10 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Jérôme Anthony, Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani, de l'équipe Violette, Eric Antoine, et Elodie Gossuin, Donel Jacksman, Vanessa Guide et Jean-Luc Lemoine, de l'équipe Jaune durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

11 / 80 Exclusif - Joyce Jonathan et Tibz durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

12 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

13 / 80 Exclusif - Camille Lacourt durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

14 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

15 / 80 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

16 / 80 Exclusif - Joyce Jonathan et Tibz durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

17 / 80 Exclusif - Eric Antoine et Rachel Legrain-Trapani durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

18 / 80 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

19 / 80 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

20 / 80 Exclusif - Eric Antoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

21 / 80 Exclusif - Nolwenn Leroy durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

22 / 80 Exclusif - Nolwenn Leroy durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

23 / 80 Exclusif - Nolwenn Leroy durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

24 / 80 Exclusif - Nolwenn Leroy durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

25 / 80 Exclusif - Le groupe Hopen durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

26 / 80 Exclusif - Le groupe Hopen durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

27 / 80 Exclusif - Le groupe Hopen durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

28 / 80 Exclusif - Le groupe Hopen durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

29 / 80 Exclusif - Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

30 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Camille Lacourt et Rachel Legrain-Trapani durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

31 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

32 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

33 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

34 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

35 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

36 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

37 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

38 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

39 / 80 Exclusif - Les Frangines, Priscilla Betti et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

40 / 80 Exclusif - Les Frangines, Priscilla Betti et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage

41 / 80 Exclusif - Les Frangines durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

42 / 80 Exclusif - Cephaz et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage

43 / 80 Exclusif - Cephaz durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

44 / 80 Exclusif - Cephaz durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

45 / 80 Exclusif - Cephaz durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

46 / 80 Exclusif - Cephaz durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

47 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

48 / 80 Exclusif - Eric Antoine et Claudio Capéo durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

49 / 80 Exclusif - Claudio Capéo durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

50 / 80 Exclusif - Christophe Willem durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

51 / 80 Exclusif - Christophe Willem durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

52 / 80 Exclusif - Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guide et Donel Jacksman durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

53 / 80 Exclusif - La troupe Je Vais t'Aimer durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

54 / 80 Exclusif - La troupe Je Vais t'Aimer durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

55 / 80 Exclusif - Julie Pietri durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

56 / 80 Exclusif - Anne Sila, Julie Pietri et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

57 / 80 Exclusif - Anne Sila, Julie Pietri et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

58 / 80 Exclusif - Anne Sila et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

59 / 80 Exclusif - Anne Sila durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

60 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

61 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

62 / 80 Exclusif - Jérôme Anthony durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

63 / 80 Exclusif - Camille Lacourt durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

64 / 80 Exclusif - Kamel Ouali, Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guide, Donel Jacksman et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

65 / 80 Exclusif - Kamel Ouali, Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guide, Donel Jacksman et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022.© Bruno Bebert / Bestimage

66 / 80 Exclusif - Sophie Ferjani, Camille Lacourt, Rachel Legrain-Trapani et Jérôme Anthony durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

67 / 80 Exclusif - Kamel Ouali et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

68 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

69 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

70 / 80 Exclusif - Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine et Vanessa Guide durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

71 / 80 Exclusif - Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

72 / 80 Exclusif - Jérôme Anthony et Kamel Ouali durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

73 / 80 Exclusif - Kamel Ouali et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

74 / 80 Exclusif - Kamel Ouali durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

75 / 80 Exclusif - Kamel Ouali et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

76 / 80 Exclusif - Kamel Ouali et Eric Antoine durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

77 / 80 Exclusif - Amir Haddad durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

78 / 80 Exclusif - Donel Jacksman, Vanessa Guide, Jean-Luc Lemoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

79 / 80 Exclusif - Donel Jacksman, Vanessa Guide, Jean-Luc Lemoine et Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. © Bruno Bebert / Bestimage