Éric Antoine partage la "souffrance" de ses fils : "Je sens aussi cette solitude..."

Éric Antoine n'a pas eu une enfance facile. Toujours marqué par l'absence étourdissante de son père et le décès de sa maman, Françoise, il commence à peine à évoquer le sujet dans ses spectacles. À l'occasion de la diffusion de Connexions sur Gulli, son projet entièrement réalisé sur Zoom, il a évoqué le souvenir de sa mère lors d'une interview à Télé-Loisirs.

"Elle était d'origine italienne, psychothérapeute et aimante, au sens sacrificiel du terme. Elle était divorcée de mon père, m'offrait des livres, me questionnait. Avec elle, j'ai lu Le Complexe du homard [livre de François Dolto sur l'adolescence, ndlr] et mon premier Freud. Elle est partie en 2008, juste avant la naissance de mes propres enfants, presque en catimini", se souvient Éric Antoine, le mardi 27 avril 2021.

L'humoriste s'en veut toujours de ne pas "l'avoir davantage accompagnée" au moment de son décès, alors qu'il connaissait un succès grandissant. "Je n'étais pas prêt. À mon frère, ma soeur et moi, elle disait : 'C'est bénin, ne vous en faites pas'. Elle ne voulait pas nous faire porter le poids de ses souffrances. J'étais en pleine ascension. J'étais sur scène quand elle est morte...", déplore-t-il auprès de nos confrères.

Enfant, Éric Antoine a souffert de sa taille. Du haut de ses 2m07, l'humoriste a toujours été le plus grand de la classe. Forcément, ses deux fils de 7 et 10 ans, Raphaël et Ulysse, ont hérité de son gêne. "Oui, ce sont tous les deux des géants ! Mon fils aîné, qui a été détecté surdoué et a sauté une classe, est plus grand que tous ses camarades. Je vois cette même souffrance vis-à-vis de sa taille. Je sens aussi cette solitude qui peut naître d'une forme d'esprit différente. Je me reconnais en lui !", confie-t-il. Ses fistons ont donc tout le loisir d'apprendre à aimer profondément leurs tailles, comme leur père a appris à le faire.

Rappelons qu'Éric Antoine et son épouse Calista Sinclair se sont rencontrés en 2001, dans une école de théâtre. Depuis, ils mènent une vie de famille heureuse marquée par les absences parfois longues du magicien, véritable accro au travail. "Éric est beaucoup en tournées, en tournages, du coup je me retrouve souvent seule à m'occuper de la maison et des enfants, mais c'est ainsi pour l'instant. Le mariage, c'est aussi ça, accepter de laisser partir l'autre pour travailler, le laisser faire autre chose et revenir", confiait Calista Sinclair à Gala, en 2016.