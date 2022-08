Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard fiancés depuis la fin de Pékin Express ? Le candidat se livre

Clap de fin pour Pékin Express, duos de choc. Le 10 août 2022, M6 a diffusé la grande finale de cette édition spéciale qui opposait Inès Reg et sa soeur Anaïs à Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. Malheureusement pour le couple, c'est l'humoriste de 30 ans et son binôme qui ont remporté l'aventure. Les téléspectateurs n'ont donc pas pu assister à une demande en mariage. Pourtant, le compagnon de Miss France 2007 avait tout prévu.

Souvenez-vous, lors du lancement de Pékin Express, duos de choc le 6 juillet dernier, Valentin Léonard avait promis de demander sa belle en mariage s'il remportait l'aventure. "Si on gagne Pékin Express, je ferai ma demande en mariage à l'arrivée finale", confiait le brun de 33 ans. Durant tout le tournage, qui se déroulait au Sri Lanka, Rachel Legrain-Trapani et lui se sont battus comme des lions afin d'être sacrés gagnants, ce qui a parfois engendré quelques tensions. Mais, malgré leur mental et leur détermination, ils se sont inclinés face à Inès Reg et Anaïs. Un coup dur pour les deux candidats. "Comme la finale dure longtemps, on ne sait jamais si l'on est en première position ou pas. On essaye de se persuader qu'on est toujours dans la course. On y a surtout cru dans les dernières secondes mais quand on a vu qu'elles étaient arrivées avant nous, ça a été un vrai coup dur", a confié Valentin Léonard à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

Pas de demande en mariage lors de leur arrivée face au présentateur Stéphane Rotenberg donc. "Pour tout vous dire, j'avais même acheté la bague pendant nos jours de repos au Sri Lanka. Par superstition, je ne me voyais pas faire une demande en mariage le jour d'une défaite", a regretté le papa d'Andrea (2 ans). Depuis, Valentin Léonard n'a toujours pas sauté le pas. "Rachel désespère un petit peu. Mais ça viendra ! On choisira le bon moment et le bon jour", a conclu le jeune homme. Reste à savoir si cela ne saurait tarder. Nul doute que le couple tiendra sa communauté informée quand le grand jour sera arrivé.