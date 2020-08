Rachel Legrain-Trapani maman émue : photo inédite et intime de son accouchement

Quel bonheur pour Rachel Legrain-Trapani de se remettre à pouponner. Le 7 juillet dernier, elle accueillait avec son compagnon Valentin Léonard leur premier enfant ensemble. Un petit garçon prénommé Andréa. Depuis, le couple partage régulièrement de ses nouvelles sur leurs réseaux sociaux, accompagnées de tendres et câlines photos. Et malgré quelques critiques autour de leur fils, Rachel et Valentin sont sur un petit nuage.

Vendredi 7 août 2020 marquait déjà le premier mois de vie du petit Andrea. Pour célébrer cet événement, sa célèbre maman a partagé une nouvelle adorable série de photos. Tour à tour dans les bras de l'ancienne Miss France ou de son influenceur de père, Andrea apparaît même dans ceux de son grand frère, Gianni (fruit de l'union entre Rachel Legrain-Trapani et l'ancien footballeur Aurélien Capoue). Le petit garçon de 5 ans semble d'ailleurs prendre beaucoup de plaisir à s'occuper du nouveau-né, affichant un large sourire. Avant leur rencontre officielle, il avait même laissé son doudou de naissance dans la valise de son frère.

Rachel Legrain-Trapani a également posté une image inédite du jour de son accouchement où elle allaite pour la première fois bébé. "Un mois que tu nous combles de joie et d'amour Andrea. Bon, un mois aussi que je ne dors pas beaucoup mais j'oublie tout quand je te sens contre moi et que tu me fixes avec tes petits yeux. #1mois #babyboy #bebedamour #andrea #family #mesamours #mumlife #mumoftwo", légende-t-elle, déjà nostalgique et très sentimentale.

Sans grande surprise, cette publication a ému bon nombre d'internautes, lesquels ont "liké" et commenté en masse, notamment les jeunes mamans comme elle, à l'image de Charlène. L'ancienne candidate de Secret Story a donné naissance à son premier enfant en mai dernier et semble être très proche avec l'ex reine de beauté, avec qui elle échange des émojis coeur.