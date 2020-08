Rachel McAdams enceinte : la star attend son deuxième enfant

Entre la crise sanitaire et les tournages à l'arrêt, de nombreuses stars de cinéma se retrouvent exceptionnellement avec beaucoup de temps libre. De son côté, l'actrice Rachel McAdams doit toutefois être ravie puisque cela lui permet de se concentrer pleinement sur sa grossesse !

Comme le rapporte le site Page Six, l'actrice canadienne est enceinte de son deuxième enfant. Rachel McAdams, âgée de 41 ans, a été photographiée mercredi 19 août 2020, en sortie dans les rues de Los Angeles. La star des films N'oublie jamais, Lolita malgré moi, Il était temps ou encore Sherlock Holmes affichait un joli baby bump dans une robe estivale, alors qu'elle se rendait à la boutique pour enfants Reckless Unicorn. Il s'agit donc d'un deuxième enfant pour l'actrice, en couple avec le scénariste Jamie Linden depuis 2016. Les amoureux, très discrets, ont déjà accueilli un petit garçon en 2018. Un bébé sur lequel ils n'ont toutefois donné aucune information, même pas son prénom...

Si elle n'a pas confirmé cette deuxième grossesse, Rachel McAdams avait en revanche dit quelques mots sur sa première, lors d'une interview accordée au Sunday Times en 2018 : "C'est la meilleure chose qui se soit produite pour moi, les doigts dans le nez. Les gens disent que votre vie ne vous appartient plus désormais mais j'ai eu droit à 39 années de vie pour moi, j'en avais marre de moi, j'étais tellement heureuse de pouvoir me concentrer sur une autre personne", avait-elle sobrement déclaré. Nul doute qu'en dépit du stress lié à la pandémie de coronavirus qui frappe durement les États-Unis, la star doit être sur un petit nuage avec ce deuxième bébé à venir.

Côté carrière, les fans de Rachel McAdams peuvent la retrouver dans la déjantée comédie Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga, au côté de Will Ferrell, sur Netflix.