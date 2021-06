Rachida Brakni et Eric Cantona : Leur rencontre ne s'est pas faite "par hasard"...

Elle sera enfin à l'affiche du film Soeurs, de Yamina Benguigui, le 30 juin 2021. Comme beaucoup de comédiens, Rachida Brakni a dû longtemps se montrer patiente avant de voir ce rêve se réaliser : la projection, aux yeux de tous, de ce joli projet. A 44 ans, l'actrice incarne Djamila dans ce drame aux arrières-goûts de son enfance. Mais si elle a été élevée en France par des parents algériens, elle n'arrive pas forcément à imposer ses racines à la maison, aux enfants qu'elle a eus avec le footballeur Eric Cantona, comme elle l'explique dans les colonnes de Madame Figaro.

Mes enfants ne parlent pas l'arabe

Rachida Brakni a rencontré Eric Cantona sur le tournage de L'Outremangeur, de Thierry Binisti. Mariés depuis le mois de juin 2007, ils ont eu un garçon puis une fille : Émir, 11 ans et Selma, 7 ans. Malheureusement, la comédienne n'est pas parvenue à leur proposer une éducation bilingue. "Mes enfants, si doués pour les langues, ne parlent pas l'arabe, et je les tanne avec ça, au grand dam de mon homme, regrette-t-elle dans les pages de l'hebdomadaire. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot..."

Etre d'ici et d'ailleurs, c'est une incroyable richesse, non ?

L'évolution d'Émir et Selma l'unit à Eric Cantona, bien sûr, mais ce n'est pas tout. "Si on s'est rencontrés, ce n'est pas par hasard", avoue-t-elle. Les amoureux se sont retrouvés dans leur passion commune pour l'engagement, notamment contre le mal-logement, la loi sécurité globale ou pour le peuple palestinien. "J'adorerais l'être tellement plus et tellement plus concrètement, admet l'héroïne de la série Baron Noir. Les artistes que j'admire, comme Pina Bausch, sont en prise avec le monde. J'éprouve une admiration sans bornes pour ces associations qui ont pris la place du politique." Aujourd'hui, Rachida Brakni mène une vie paisible, en famille, à Lisbonne après avoir quitté la ferveur parisienne : "Etre d'ici et d'ailleurs, c'est une incroyable richesse, non ?"

Retrouvez l'interview de Rachida Brakni dans le magazine Madame Figaro du vendredi 25 juin 2021.