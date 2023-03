Rachida Brakni et Éric Cantona installés à l'étranger : leur vie très plaisante dans la plus petite capitale d'Europe

Rachida Brakni est une actrice confirmée du cinéma français. Ce mercredi 15 mars 2023, on peut la retrouver dans tous les cinémas de France puisqu'elle est à l'affiche du film Houria. L'occasion de revenir sur le couple qu'elle forme avec l'ancien footballeur professionnel reconverti avec succès en tant qu'acteur et personnalité ô combien clivante de la scène médiatique, Éric Cantona. Il faut dire que les deux tourtereaux forment un couple charismatique depuis de très nombreuses années maintenant, car ils se sont rencontrés sur le tournage du film L'Outremangeur au début des années 2000 et se sont mariés le 16 juin 2007.

Ensemble, ils ont également eu deux enfants : un garçon prénommé Émir, le 25 octobre 2009 , et une fille Selma, le 17 octobre 2013 . Cependant, ils ont décidé de quitter la France pour profiter de la vie sans les contraintes de leur notoriété respective. Et c'est à Lisbonne que les deux amoureux ont décidé de s'établir depuis 7 ans. Une ville et un climat idéal pour tout le clan, qui peut profiter des températures clémentes et d'un niveau de vie pour le moins attrayant.

Lisbonne est peut-être la plus petite capitale d'Europe mais...

Il faut dire que celui que l'on surnomme "Le King", notamment depuis son passage au club de Manchester United, n'a jamais vraiment eu un attachement particulier à son pays de naissance. "Je m'en fous de la France. En termes de football, je suis anglais. J'ai dans mes veines ce sang noble qui coule", a-t-il notamment déjà déclaré.

Là-bas, l'ex sportif de haut niveau a pu entamer une nouvelle reconversion, en plus de ses projets cinématographies toujours aussi nombreux. Il y propose un circuit touristique avec un match de foot à la clé. Le concept est simple : "Une ville, un club, un match". Avec ses frères, Éric Cantona a lancé une petite agence de voyages, baptisée Looking FC. Au programme : Liverpool, Madrid, Manchester, Paris, Milan, Barcelone et donc Lisbonne.

"Lisbonne est peut-être la plus petite capitale d'Europe, mais quand il s'agit de football, elle devient grande. Les supporters de Benfica et du Sporting n'aiment pas le même club, mais la même ville, celle du Tage et des Sept Collines, celle du fado et enfin celle où Ronaldo est entré dans l'histoire. Lisbonne est le football et le football est tout", a-t-il déclaré dans une interview à un média portugais. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Éric Cantona et sa famille semblent énormément se plaire au Portugal.