"Déjà 20 ans que je t'ai rencontré hier" : Éric Cantona plus amoureux que jamais de Rachida Brakni

Éric Cantona est l'un des footballeurs les plus atypiques des 30 dernières années et à l'exception d'un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, ils sont peu à pouvoir rivaliser avec la personnalité du Français. Devenu une véritable légende du côté de Manchester United, celui que l'on surnomme le King a connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais il a toujours su faire parler de lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Une vie de footballeur tumultueuse, ce qui n'a pas été le cas dans sa vie amoureuse.

Le champion a longtemps été en couple avec la soeur d'un de ses anciens coéquipiers à Auxerre, Isabelle Ferrer. Mariés en 1987, ils ont divorcé en 2003 après avoir eu deux enfants ensemble, Raphaël et Joséphine. C'est à peu près à l'époque de son divorce qu'Éric Cantona fait la rencontre de Rachida Brakni, celle qui va devenir sa femme quelques années plus tard puisqu'ils se marient en juin 2007. Devenu acteur après la fin de sa carrière footballistique, l'ancien sportif de 56 ans va faire la connaissance de la belle brune de 45 ans sur le tournage du film L'outremangeur en 2002.

20 ans jour pour jour qu'ils se sont rencontrés

Un véritable coup de foudre entre les deux comédiens puisqu'aujourd'hui, cela fait exactement 20 ans qu'ils se sont vus pour la première fois. Toujours aussi amoureux de sa femme, Éric Cantona n'a pas hésité à lui adressé un touchant message sur son compte Instagram. Hier, il a partagé une belle photo de son couple en noir et blanc et on sent toute la complicité qui les unit. "Regarde ! Déjà 20 ans que je t'ai rencontré hier (7 novembre 2002)", écrit la star qui était à Bali le mois dernier. Une belle preuve d'amour qui devrait certainement faire plaisir à Rachida Brakni ! Heureuse maman d'Emir (11 ans) et Selma (8 ans), Rachida Brakni s'est d'ailleurs déjà confiée sur son histoire avec l'ancien footballeur. "Si on s'est rencontrés, ce n'est pas par hasard", a-t-elle raconté l'an dernier.