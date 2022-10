Éric Cantona en mode "Robinson Crusoé" à Bali avec Rachida Brakni et son frère, qui lui ressemble énormément !

Il y en a qui ont la chance de partir en vacances pendant que les autres sont au travail et c'est le cas d'Éric Cantona et Rachida Brakni, qui ont décidé de partir pour un beau voyage en Asie. L'ancienne légende de Manchester United a pu y retrouver l'un de ses deux frères, dont il est très proche et qui a beaucoup compté dans sa carrière. Si l'on connaît bien Éric, mais également Joël, qui a eu une petite carrière d'acteur, on connaît moins Jean-Marie, l'aîné de la fratrie et pourtant sans lui, la carrière de l'ancienne star des Bleus n'aurait peut-être pas été la même. C'est lui qui s'est occupé des contrats de son frère lorsqu'il était joueur de football professionnel et il décide ensuite de devenir agent de joueur.

Une véritable vocation va naître pour Jean-Marie Cantona, qui va décider de devenir agent et de s'occuper de footballeurs comme Fabien Barthez. Aujourd'hui, il semble s'être retiré gentiment du monde des affaires et il profite de la vie du côté de Bali, en Indonésie. Un lieu paradisiaque où il se trouve avec sa femme et dans lequel il a récemment reçu la visite de son illustre frère, Éric. Venu avec sa femme Rachida Brakni, l'ancien sportif de 56 ans est allé se ressourcer du côté du Spa Village Resort Tembok à Bali, comme son Jean-Marie l'a montré sur son compte Instagram. Il a publié un selfie de lui et son petit frère le long de la plage avec vue sur l'océan. "Robinson & Crusoé", plaisante-t-il en commentaire de sa photo.