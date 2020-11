Raphaël : La mort de son frère, à seulement 8 mois, à l'origine de son prénom

Trois ans après son album Anticyclone sorti en 2017, Raphaël s'apprête à faire son grand retour avec un neuvième album baptisé Haute-Fidélité. Prévue initialement le 27 novembre 2020, la sortie de cet album a été décalée au 5 mars 2021, crise du coronavirus oblige. À l'occasion de ce tout nouveau projet artistique du chanteur (élaboré en grande partie pendant le confinement), le magazine Public a dressé un portrait de Raphaël dans son numéro du 27 novembre et est notamment revenu sur son enfance parisienne. Fils d'un père d'origine marocaine et russe et d'une mère née en argentine, on apprend que Raphaël Haroche a perdu un frère âgé de 8 mois, décédé de mort subite du nourrisson.

J'ai eu des parents de rêve

Bouleversés par cette perte brutale, les parents de Raphaël l'ont surprotégé par peur de revivre le même traumatisme. Son prénom a d'ailleurs été choisi de manière très symbolique, Raphael signifiant "Dieu guérit" en hébreu, choisi comme talisman protecteur contre le mauvais sort. Peu de temps après sa naissance en 1975, ses parents décident de se séparer. Finalement, ils se retrouvent lorsque Raphaël est âgé de quatre ans. Une rupture qui a laissé des traces dans l'esprit de l'artiste. "J'ai l'impression d'avoir grandi avec mes parents tout le temps même si inconsciemment il reste forcément quelque chose" confiait-il au Nouvel Observateur en 2010. De son nom il ne garde que Raphaël, car son nom lui "faisait penser à l'école et que les chanteurs épatants avaient juste un prénom, Christophe, Barbara...". Malgré l'ombre de ce décès et de cette séparation, l'enfance du chanteur a été légère et chaleureuse comme il le dévoilait avec beaucoup de bienveillance au magazine Gala en 2015 : "J'ai eu des parents de rêve et je les adore".

Pour ce neuvième album, Raphael a également souhaité rendre hommage à un ami qu'il considérait comme un frère, Christophe décédé en avril 2020. Très touché par la mort de l'artiste, il révélait lui avoir dédié un titre et confiait à RTL en août 2020 : "C'est comme si on continuait à parler ensemble. C'est quelqu'un de très important pour moi (...) C'est un copain, c'est un grand musicien, c'était une merveille."

Deux frères qui veillent désormais avec bienveillance sur Raphaël.