Raphaële (Koh-Lanta) : 1 mois après la mort de son bébé, son message d'espoir

Décidée à positiver malgré la douleur, Raphaële explique d'ailleurs que "peu importe si certains ne comprennent pas" son choix. "Je sais que ma reconstruction passe par la motivation de profiter de chaque moment de bonheur", assure-t-elle. Et d'adresser quelques mots d'amour à son bébé disparu : "Tu fais partie de nous mon ange."

Des mots publiés quatre mois après l'officialisation de sa grossesse. Raphaële, déjà maman d'une petite fille, avait annoncé l'heureuse nouvelle en mars dernier : "Et voilà une nouvelle aventure qui s'annonce !!! Cette fois-ci, pas de sable, pas de plage déserte et d'épreuve, pas de totem, d'immunité, ni de jaune ou de rouge... Cette fois-ci, ce sera rose ou bleu, ce sera bonheur, joie, éclats de rire, et nous aurons la joie d'accueillir un mini-aventurier (ou une mini-aventurière) dans notre tribu !" Aujourd'hui, après la peine et la tristesse face à la perte soudaine de cet enfant, la jeune femme semble prête à aller de l'avant...