Raphaele (Koh-Lanta) sosie d'une Miss : une ressemblance frappante, la preuve en photo

En commentaires, ils sont nombreux à noter cette ressemblance troublante. "On dirait des soeurs", lance ainsi Cindy Poumeyrol, vue dans Koh-Lanta, la guerre des chefs en 2019. Et la belle Raphaele de répondre : "Au moins ça me rajeunit !" D'autres internautes sont également bluffés et alors que l'un d'entre eux souligne cette "ressemblance folle", l'ex-candidate de Koh-Lanta réagit une nouvelle fois. "C'est dingue, on me le dit depuis un moment", lance-t-elle.

Raphaele peut se permettre de donner quelques conseils de préparation à la belle Olivia Doire. Car d'une part elle est adjointe à la mairie d'Alès en plus de son emploi de responsable des achats dans une société informatique. Et d'autre part car elle a également été Miss ! En effet, Raphaele a été élue Miss Languedoc-Roussillon en 2000 et a même concouru pour le titre très prisé de Miss France. La belle s'est hissée jusqu'en demi-finale de l'élection, et c'est finalement la superbe Elodie Gossuin qui avait été sacrée reine de beauté à l'époque !