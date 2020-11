Cindy (Koh-Lanta) ivre d'amour : une photo de Thomas nu dévoilée

Cindy Poumeyrol est nature peinture et c'est ce que ses abonnés adorent. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (La Guerre des chefs, en 2019 sur TF1) partage régulièrement son quotidien avec ses fans sur Instagram. Et l'une de ses stories n'est pas passée inaperçue.

Oui, Cindy et son mari sont devenus parents d'une petite Alba il y a un an et donneraient tout pour elle. Mais ils n'en oublient pas pour autant leur couple. La belle blonde de 33 ans et Thomas mettent en effet un point d'honneur à se réserver des moments en tête-à-tête. Dimanche 15 novembre par exemple, ils ont profité d'une petite sieste de leur fille pour partager un bon repas.

Thomas était aux fourneaux pour régaler les papilles de Cindy. Au menu : du bon vin et de la blonde de Galice (de la viande). Si le beau brun a commencé sa préparation habillé, il a fini par ôter ses vêtements. Un moment que la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) n'a pas manqué d'immortaliser. Elle a en effet dévoilé une photo de son homme nu. Seul un tablier de cuisine dissimulait ses parties intimes et le haut de son corps. "Tout est sous contrôle" a écrit Cindy en légende. Un message accompagné d'un émoji hilare.

Cindy a également dévoilé qu'elle s'était mise sur son 31 pour ce rendez-vous organisé chez eux et qui s'est terminé une fois que leur princesse s'est réveillée. "Rencard validé, il m'a régalée. Ivres d'amour ! Le vin était magnifique, et pas que", a-t-elle aussi écrit en légende d'un diaporama photos de Thomas et elle.