Raquel Garrido et Alexis Corbière accusés "d'esclavage moderne" : malgré des excuses, ils demandent des sanctions

C'est LE scandale qui fait parler depuis hier : les députés Raquel Garrido et Alexis Corbière, tous deux militants pour la France Insoumise, auraient employé une femme de ménage d'origine algérienne et sans papiers en l'exploitant jour et nuit pour un salaire de misère, notamment pour la garde de leurs enfants. Pour des députés qui militent pour les droits des sans-papiers, ainsi que pour un salaire universel, la faute aurait été très grave...

Sauf que moins de 24 heures plus tard, le journal Le Point, par lequel tout ce scandale avait commencé, s'est brutalement rétracté : après une enquête plus approfondie, "des erreurs et des manquements à la prudence" auraient été découvertes par la direction, qui a donc pris la décision de retirer immédiatement l'article et de s'excuser auprès du couple.