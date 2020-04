Rasta Rockett: Sam Clayton Jr, qui a inspiré le film, est mort du coronavirus

Son histoire a donné le sourire et transmis l'espoir à un nombre incalculable de téléspectateurs. Mais aujourd'hui, c'est avec tristesse que l'on apprend la mort de Sam Clayton Junior. Le 31 mars 2020, l'ancien sportif a succombé au coronavirus à l'âge de 58 ans, comme le raconte le magazine américain People. Dans sa jeunesse, il avait fait partie de la très célèbre équipe de bobsleigh qui avait représenté la Jamaïque aux Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary – au Canada... celle-là même qui avait inspiré l'histoire du film produit par Disney en 1994, Rasta Rockett.

À l'époque, Sam Clayton n'avait pas remporté de médaille, or, argent ni bronze, mais il avait eu l'occasion de porter les couleurs de son pays avec fierté, auprès de ses coéquipiers, le 13 février 1988 lors de la cérémonie d'ouverture. Malheureusement, il s'était blessé la veille du lancement de la compétition et avait dû être remplacé au pied levé. Il n'a plus jamais pu remonter dans un bobsleigh. Ingénieur dans les chemins de fer, il a su rebondir en devenant un producteur et un ingénieur du son très reconnu dans le milieu de la musique jamaïcaine.

Dors paisiblement, Sam

Sur les réseaux sociaux, amis, proches, anciens collaborateurs pleurent tous la disparition de l'homme comme de l'artiste. Le chanteur de reggae Selwyn Brown se souvient avec émotion de tous ces moments passés ensemble. "Mes sincères condoléances à la famille, écrit-il. Tu vas grandement nous manquer, Sam. Comme cela a déjà été dit auparavant, ce virus n'est pas à prendre à la légère. Repose en paix, éternellement, ton esprit reste parmi nous pour toujours. Tu étais un homme humble, talentueux, proche de ta famille, un producteur, un ingénieur du son, un manager de tournées. Tu étais toujours à la recherche de ceux qui n'auraient jamais eu la chance d'aller en studio... et tu la leur offrais. Dors paisiblement, Sam. Nous nous souviendrons de toi."