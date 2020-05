Ray J papa d'un bébé de 4 mois : sa femme demande le divorce

Ray J vient de se faire larguer. Comme le rapporte TMZ.com le 7 mai 2020, son épouse Princess Love a demandé le divorce, après presque quatre ans de mariage. La jeune femme a fait enregistrer les documents officiels mardi dernier par la Cour Supérieure de Los Angeles. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque leur couple battait de l'aile depuis un moment...

Ray J et Princess Love se sont mariés en 2016, mais l'année dernière, leur mariage a failli voler en éclats à cause d'une violente dispute survenue à Las Vegas, en novembre 2019. Elle l'accuse d'avoir volontairement provoqué une dispute entre eux pour aller dans un club de strip-tease et éviter de garder leur fille, Melody (22 mois). Le scandale avait publiquement éclaté lorsqu'il avait publié plusieurs photos de sa soirée sur les réseaux sociaux.

Princess Love - qui était enceinte lors de la dispute - l'avait alors affiché en commentaire. "Il m'a abandonnée avec Melody à Vegas et a bloqué mes appels... Maintenant tu veux publier des photos de famille (...) #AdieuVilain", avait-elle écrit, tout en supprimant scrupuleusement chaque photo de Ray J de son compte Instagram.

Ensuite, Princess avait accouché d'un petit garçon prénommé Epik Ray Norwood, le 2 janvier 2020. Malgré cette belle nouvelle, on apprenait au mois de février que les jeunes parents n'habitaient plus ensemble. Il semblerait que Ray J et Princess Love n'aient pas réussi à surmonter leurs différends. Et ce malgré les efforts considérables de l'ex de Kim Kardashian : le jour de la Saint-Valentin, il avait fait remplir sa maison de Beverly Hills de centaines de roses...