Ray J papa pour la deuxième fois... mais est-il toujours avec la maman ?

Ray J (38 ans) est papa pour la seconde fois ! Sa femme Princess Love a accouché d'un petit garçon et a partagé le premier cliché de son bébé. Le 2 janvier 2020, on découvrait la minuscule main du nourrisson tenant fermement le pouce de sa maman. En légende, elle dévoilait le nom de son nouveau-né : Epik Ray Norwood. Le petit garçon rejoint la famille de Ray J et de Princess Love, déjà parents d'une petite Melody Love âgée de 19 mois.

Le 28 décembre 2019, William Ray Norwood Jr. avait publié une courte vidéo, quelques jours avant l'accouchement de sa femme. On découvrait sa fille aînée Mélody devant le berceau de son petit frère. Princess Love lui chuchotait doucement : "Ton petit frère va être là. Tu es contente ? C'est là que va être ton petit frère."