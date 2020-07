Rayane Bensetti blessé et en sang : photo de sa mésaventure

Petit coup dur pour Rayane Bensetti. Le comédien a vécu une sacrée mésaventure dans la journée de jeudi 30 juillet 2020, laquelle aurait pu compromettre ses belles vacances en Corse. Sur Instagram, via sa story, il a partagé une photo de sa jambe ensanglantée alors qu'il semblait être sur un bateau. "Foutu requin. Comment je fais à chaque fois...", commente-t-il sur l'image. Qu'on se rassure, Rayane n'a très probablement pas été attaqué par l'animal marin auquel il fait référence, voulant sans doute se jouer de ses abonnés. Reste qu'il s'est bien amoché comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, même s'il n'en dira pas plus à ce sujet.

Mais, heureusement, celui qui a joué dans Tamara et Clem s'est vite remis de ce petit accident dont on ne connaît pas la véritable cause. Toujours sur Instagram, il a partagé de nouvelles photos et vidéos de son séjour sur l'Île de Beauté et l'acteur a même eu le courage de repasser un bon moment sur un bateau ! Entouré de ses proches, il était également toujours accompagné de Denitsa Ikonomova, son ancienne partenaire de Danse avec les stars, avec qui il avait remporté la compétition et dont il est clairement inséparable.

Après avoir posté une première photo de leur duo dans un cadre très romantique, il a cette fois publié un cliché de leur groupe d'amis où les deux personnalités apparaissent encore une fois très complices. De quoi relancer les rumeurs de romance entre eux bien qu'ils n'aient jamais évoqué la nature réelle de leur relation. En couple ou non, les internautes sont en tout cas toujours aussi ravis de les voir ensemble. "Les deux plus beaux sont au milieu de la photo", "Vous faites un trop joli couple", "Deni et toi vous crevez toujours autant l'objectif, on ne voit que vous deux", peut-on lire en commentaires. Il faut dire que Rayane et Denitsa ne s'affichent que très rarement ensemble, alors, lorsqu'ils le font, ça ne passe pas inaperçu !