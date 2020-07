Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : Photo complice et romantique

À noter que cette tendre photo a deux est exceptionnelle. Le duo ne s'affiche pas souvent ensemble et tient à se faire discret. D'ailleurs, durant un temps, les rumeurs les disant en couple n'ont jamais cessé de circuler. En décembre 2018, nos confrères de Télé Star avaient tenté d'éclaircir le sujet en interrogeant la belle danseuse sur ses rapports particuliers avec Rayane Bensetti. "Je reste en contact avec tous mes anciens partenaires", avait-elle déclaré. Et d'ajouter : "Mais oui, je suis très proche de Rayane. Je le soutiens à chacun de ses films." Face à l'insistance de nos confrères, la star de DALS avait avoué "une grosse complicité". "Notre vie privée... on tient à la garder pour nous", avait-elle alors conclu.

De son côté, Rayane Bensetti avait déjà mis les choses au clair en 2014, après leur baiser dans Danse avec les stars. "Avec Denitsa, on vit une très belle histoire, on est très proches, c'est une rencontre magnifique. Le baiser, c'était un jeu, avait-il précisé. N'oubliez pas que je suis comédien ! Maintenant, qui sait, avec le temps..." Aujourd'hui, six plus tard, rien n'a changé entre eux.