Redcar (Christine and the Queens) contraint de reporter sa tournée et son album à cause d'une grosse galère...

C'est un tout nouveau projet artistique que devait présenter Christine and the Queens à ses fans, qui attendaient ça avec impatience, mais malheureusement, ils vont devoir attendre encore un peu. Il y a quelque temps, Héloïse Letissier de son vrai nom, a annoncé la sortie de son prochain album, Redcar les adorables étoiles, dévoilant une nouvelle identité masculine et indiquant qu'il faudrait désormais l'appeler Redcar. Un nouveau processus créatif qui était censé s'accompagner d'une tournée de trois dates entre Arles, Paris et Londres fin septembre, suivi de la sortie de l'album tant attendu.

Malheureusement pour les fans de Redcar, l'attente va être un peu plus longue que prévu, la faute à une blessure survenue durant les répétitions du spectacle. Sur son compte Instagram, l'artiste a publié un long communiqué pour faire part de cette très mauvaise nouvelle. "Red s'est blessé sur scène en dansant. Les médecins lui interdisent de retrouver la scène avant 3 semaines minimum, le temps de se remettre. Nous sommes donc dans l'obligation d'annuler le concert à Arles du 17 septembre et de reporter les concerts à Paris et Londres", peut-on lire. Plus de concert à Arles donc, mais un report aux 9 et 10 novembre au Cirque d'hiver à Paris. Concernant Londres, une date est en train d'être trouvée.