Réduction folle sur ce sac à dos Eastpack

Achetez ce sac à dos Eastpak Padded Pak'r pour 26,10 € sur Amazon

Si Kaia Gerber l'adopte, on est obligé de s'en emparer aussi. Pour calquer l'allure du moment, optez pour ce sac à dos Eastpak Padded Pak'r. Il s'agit d'un iconique de la marque que l'on ne présente plus. Avec sa hauteur de 40 cm, sa largeur de 30 cm et sa profondeur de 18 cm, vous allez pouvoir en transporter des choses. Vous pouvez même y glisser sans problème votre ordinateur pour partir au travail. Il dispose aussi d'une petite poche pour dissimuler porte-monnaie, clés et autres. Son noir intemporel permet de plus de l'associer à n'importe quel look. Ce sac va devenir votre favori, on vous le garantit !