Réduction immanquable sur ce mascara L'Oréal Paris

Achetez ce mascara volume et longueur Paradise Extatic de L'Oréal Paris pour 10,00 € sur Amazon

Vous vous rendez à un dîner entre amis. Pour l'occasion, vous décidez de faire le choix du naturel. Pas de makeup, mise à part votre arme ultime, le mascara volume et longueur Paradise Extatic de L'Oréal Paris. Ce produit maquillage magique va à la fois allonger vos cils, les recourber et leur apporter un volume incomparable. Un deux-en-un ultra désirable en somme. C'est notamment l'huile de ricin de sa formule qui va permettre d'allonger vos cils et de donner l'impression qu'ils sont bien plus épais. Pratique, sa composition est en plus adaptée aux yeux sensibles ou aux femmes qui portent des lunettes. Pour un rendu optimal, appliquez le mascara de la racine à la pointe. Plus vous effectuez de passages, plus vous aurez un regard de braise. À vous d'adapter selon vos envies !