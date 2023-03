Réduction incroyable sur ce sweat Nike

Achetez ce sweat à capuche Sportswear Everyday Modern Nike sur Nike pour 47,97 €

Depuis le confinement, une nouvelle tendance a émergé, le cozy. Fini en effet les pièces trop serrées, on veut maintenant se sentir à l'aise dans nos vêtements, sans pour autant renoncer à la dimension mode. Et ce sweat à capuche Sportswear Everyday Modern Nike est le compromis parfait pour cela. Sa coupe oversize est l'idéal pour être confort et calque en plus l'allure du moment. À cela s'ajoute sa matière douce qui vous donnera la sensation de vous lover dans un nuage. Original, il ne se décline pas dans un noir ou un blanc classique, mais adopte un beige qui crée des émules cette saison. Le marron est en effet la couleur en vogue cette saison. Le jeu de texture sur les manches et la capuche maximise quant à lui le quotient mode de la pièce. Pour calquer la tendance, associez ce sweat à un pantalon baggy, des Air Force 1 ou des Jordan de Nike, et une casquette.