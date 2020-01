Régina Rubens : Mort de son mari le producteur Michel Propper

Le 31 décembre 2019, le producteur Michel Propper, mari de la créatrice Regina Rubens, est mort.

Le couple avait récemment passé beaucoup de temps à l'hôtel Palace de Palavas-les-Flots. Cet hôtel Costes, le tout-Paris s'y bouscule depuis son ouverture. Une heure d'avion, depuis la capitale, et dix minutes de taxi plus tard, on franchit une grille électronique et on s'engage dans un sentier protégé des regards. C'est là-bas que Regina Rubens et son époux Michel Propper avaient décidé de passer le cap de la décennie entre amis. Mais le 31 décembre sera dorénavant une triste date puisque que Michel Propper est décédé avant le passage en 2020.

Née le 4 août 1958 à Paris, Regina Rubens est une styliste et la fondatrice de la marque à son nom créée en 1987 et aujourd'hui dissoute. Elle se marie une première fois à 18 ans, devient mère de famille à 19 ans (elle a deux fils, Mickaël et Romain), puis divorce à 24 ans. Le 17 mars 2010, elle épousait le producteur Michel Propper. C'est à cet homme de l'ombre qui se destinait à devenir marchand d'art qu'on doit des films tels que la trilogie du Mahâbhârata de Peter Brook, plusieurs films de Tonie Marshall, d'Amos Gitaï (Kippour, Kadosh sacré) et d'Isabelle Doval.

Michel Propper avait trois enfants : Edouard, Charles et Oona. Cette dernière était la demoiselle d'honneur lors de son mariage avec Regina.

Les obsèques et derniers hommages ont eu lieu le lundi 6 janvier, au cimetière de Montparnasse à Paris. Sur le compte Instagram de la créatrice de mode, les messages de soutien et de réconfort se sont multipliés tout au long de la journée d'hier.