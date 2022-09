Renaud Lavillenie à la plage avec son petit Gabin, adorable moment immortalisé par sa femme Anaïs

La vie est belle pour Renaud Lavillenie et si pour la plupart des gens les vacances sont terminées, il semblerait que le perchiste ait décidé de prolonger le plaisir. Véritable légende de son sport, l'athlète de 36 ans a quasiment tout remporté dans sa discipline. Champion olympique lors des JO de Londres en 2012, il a régné sur la discipline, battant à plusieurs reprises le record du monde du saut en hauteur. Si désormais la concurrence est rude est la première place rarement atteignable, il n'en reste pas moins un sportif de haut niveau et il se pourrait bien qu'il poursuive l'aventure jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

À côté de cette brillante carrière, Renaud Lavillenie est un homme comblé, en couple depuis 2007 avec une autre perchiste, Anaïs Poumarat. Les deux tourtereaux se sont mariés en septembre 2018, un an après la naissance de leur premier enfant, la petite Iris. Le 28 février dernier, leur deuxième enfant voit le jour. Gabin fait son entrée dans la famille Lavillenie, complètement gaga du petit garçon, qui a rapidement pris sa place au sein de la maison. "Papa x2 depuis cette nuit 3h46. Autant dire que je n'avais pas la tête à la perche ce week-end. La naissance de notre fils était notre préoccupation première avec Anaïs Tellement heureux de commencer la semaine ainsi", avait annoncé le perchiste au moment de la naissance de son fils.

Journée à la plage avec Gabin, sous le soleil

Désormais âgé de 6 mois, le petit Gabin a bien grandi, comme sa maman l'a montré sur Instagram. Dans sa story, la maman de 33 ans, devenue designer graphique et installée à Clermont-Ferrand avec son mari, a publié une belle photo il y a quelques heures. Sur le cliché on peut voir Renaud Lavillenie, de dos, lunettes de soleil sur le nez en train de porter son fils dans les bras. On peut voir que le petit bébé a déjà bien grandi et avec sa casquette sur la tête, il fait déjà petit mec (la photo est à retrouver dans le diaporama). L'athlète et son fils profitent du beau temps à la plage, sans que l'on ne sache vraiment dans quel endroit la petite famille est partie se ressourcer.

Un beau moment à deux pour Renaud Lavillenie et Gabin, qui peuvent profiter des derniers rayons de soleil de l'été au bord de l'eau !