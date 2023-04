Renaud menacé par sa femme de se faire quitter : l'ultimatum qu'elle lui a imposé

Dimanche 9 avril, BFMTV proposera un documentaire sur Renaud appelé Renaud Confidentiel. L'artiste de 70 ans qui a cette année fait son retour sur le devant de la scène après des années d'absence sera raconté à travers des images d'archives et son parcours analysé. Comme le dévoile un extrait d'ores et déjà partagé sur Twitter par la chaîne, on y apprendra notamment l'histoire de son célèbre titre Mistral gagnant, enregistré en 1985 à Los Angeles, où il était venu enregistrer son nouvel album.

À cette époque, Renaud était marié à Dominique Quilichini, restée à Paris avec leur fille Lolita. En manque de ses deux femmes, l'artiste aura alors l'idée d'une petite chanson. Et lorsque le couple se téléphone, il fredonne à son épouse les premières paroles. "À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi... et regarder les gens, tant que y'en a..." Toutefois, Renaud n'imaginait pas du tout en faire une chanson. C'est, Dominique qui a dû lui forcer la main. "Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte !", lui aurait-elle adressé comme le rapporte l'écrivaine Johanna Copans dans le documentaire. Dominique Quilichini a assurément eu raison de le pousser à sortir cette chanson devenue culte presque instantanément. En 2015, des années après sa sortie, elle avait été élue "chanson française préférée de tous les temps".