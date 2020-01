Renée Zellweger n'en a pas fini avec Bridget Jones, elle affole ses fans

Elle a incarné l'un des personnages les plus hilarants de la littérature britannique contemporaine, Renée Zellweger est le visage de l'inoubliable Bridget Jones. Deux ans après le troisième volet de la saga, l'actrice se dit prête à rempiler.

Interviewée par Glamour, Renée Zellweger a donné de l'espoir à tous les fans de la célibataire la plus connue d'Angleterre. Et quand on la questionne sur un possible retour de l'héroïne, elle ne cache pas son enthousiasme : "J'aimerais bien, oui ! Je sais que les gens sont évasifs, je ne le suis pas. Je jure que je ne le suis pas. Je ne sais juste pas", déclare Renée Zellweger. Et de détailler : "Je veux dire, c'est une question qu'il faut poser à Helen [Fielding, l'auteure de la série de livres, NDLR], mais j'espère qu'elle en aura envie. Je sais qu'elle a écrit un livre, donc peut-être. Je suis toujours la dernière à savoir. Ils montent les plateaux de tournage et ils m'appellent pour me dire 'Qu'est-ce que tu en penses ?'. C'est marrant, c'est tellement marrant."

L'actrice a eu du mal à cacher l'amour qu'elle porte au personnage qui l'a révélée au grand public. "J'adorerais la revisiter. Je l'aime. Je pense qu'elle est tellement marrante. C'est la meilleure. Évidemment,, si on me proposait de faire ça, ce serait marrant."

Entre 2010 et 2016, Renée Zellweger a joué dans Le Journal de Bridget Jones, Bridget Jones : L'Âge de raison et Bridget Jones' Baby.

Renée Zellweger a connu une très belle année professionnelle. Depuis le 24 mai 2019, elle campe Anne, le personnage principal de What/If, une minisérie diffusée par la plateforme Netflix. Elle a aussi reçu des avis dithyrambiques pour son interprétation de Judy Garland, dans le biopic éponyme. Elle décroche même un Golden Globes dans la catégorie Meilleure actrice dans un film dramatique.