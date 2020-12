Retour vers le futur : Quel acteur a interprété Marty McFly avant d'être viré pour Michael J. Fox ?

Révélé dans la trilogie Retour vers le futur, Michael J. Fox a bien failli passer à côté du rôle de sa vie. Lorsque le tournage du premier film a commencé en 1984, l'acteur américain était le premier choix du réalisateur Robert Zemeckis et du producteur Steven Spielberg, mais il était accaparé par le tournage de la série Sacrée Famille. C'est donc un autre comédien qui s'est d'abord glissé dans les baskets de Marty McFly : Eric Stoltz, qui venait à peine de s'illustrer dans le film Mask.

Après quatre semaines de tournage avec Eric Stoltz, le réalisateur n'était pas satisfait des premières prises et estimait que son acteur star était bon, mais que sa performance était trop dramatique et dépourvue d'humour. Alors âgé de 24 ans, Eric Stoltz faisait trop vieux pour interpréter le lycéen Marty McFly. Ce dernier a donc été gentiment remercié par Robert Zemeckis et Steven Spielberg, puis Michael J. Fox a pu, entre temps, se libérer. Le tournage est donc retourné à la case départ en janvier 1985 et toutes les scènes filmées avec Eric Stolz ont été recommencées avec Michael J. Fox. Ce dernier a ensuite tourné le second volet en 1989, puis dans la foulée, dans le troisième et dernier film de la trilogie sorti au printemps 1990.

De son côté, privé d'overboard, Eric Stoltz a poursuivi sa carrière en alternant films, séries et théâtre. L'acteur est notamment apparu sur grand écran dans La Mouche 2 (1989), Pulp Fiction et Les Quatre Filles du docteur March (1994), Jerry Maguire (1996), L'Effet papillon (2004)... Sur le petit écran, les téléspectateurs ont pu le retrouver dans les séries Dingue de toi, La Vie à tout prix (Chicago Hope) ou encore Grey's Anatomy. Il a également réalisé plusieurs épisodes de séries connues telles que Private Practice, Nip-Tuck, Glee, Californication, Murder...