Révélations sordides sur l'ex-PDG d'Assu 2000 Jacques Bouthier : vidéo écoeurante d'un viol, et esclaves sexuelles

Le récit de l'affaire mettant en cause le fondateur d'Assu 2000, Jacques Bouthier, est insoutenable. Ce mardi 19 juillet, nos confrères du journal Le Parisien, rapportent ce dossier terrible sur fond d'affaires de viols sur mineure, traite d'êtres humains, proxénétisme, association de malfaiteurs et corruption. Alors que huit personnes ont été mises en examen dont sept placées en détention provisoire, on apprend l'existence d'une vidéo écoeurante où l'on voit l'homme de 75 ans torse nu dans un lit avec une adolescente de 14 ans.

Cette jeune fille, d'origine roumaine, est apeurée et si Jacques Bouthier sait qu'elle est mineure, il sait aussi à quel point elle est terrorisée de cette situation affreuse. Nos confrères font état d'une gamine avec les yeux dans le vide, et le septuagénaire qui déclare, dans cette vidéo de 1 minute et 9 secondes, filmée à son insu : "Elle a peur, la pauvre." Après avoir demandé à la fillette un "câlin". La suite de cet article qu'il est difficile de lire sans avoir la nausée, révèle alors la chute de Jacques Bouthier, l'une des plus grandes fortunes de France.

Et t'as jamais été avec un garçon ?

La jeune adolescente a été amenée là par un jeune femme de 22 ans qu'il a exploitée comme tant d'autres pour des services sexuels payés. "Et t'as jamais été avec un garçon ? (...) Ben il faut commencer, hein", voilà ce qu'on entend dire le grand patron avant de lui proposer 200 euros, dans cette vidéo sordide enregistrée le 11 mars 2022. Sordide. La jeune femme qui a amené la victime à Jacques Bouthier est elle est aussi victime. En 2016, cette jeune adolescente d'alors 16 ans seulement, venue du Maroc, rencontre le magnat alors que sa cousine lui propose de se prostituer, des faits que celle-ci conteste.

"Il y avait déjà une fille chez lui, confie celle qui est surnommée Aïcha, pour préserver son identité. Elle m'a expliqué qu'elle a des relations sexuelles avec Jacques Bouthier depuis qu'elle a 17 ans, mais que maintenant qu'elle a 23 ans, elle est trop vieille et que j'étais sa remplaçante." Selon les avancées de l'enquête, plusieurs jeunes filles se sont relayées dans cet appartement à Noisy-le-Sec. Pendant trois mois, elle déclare avoir eu des rapports sexuels tarifés avec cet homme de 53 ans son aîné, mais sans pénétration vaginale. Il monnaiera sa virginité 4.000 euros, une expérience brutale comme elle l'a décrit aux officiers. Un jour, il va alors demandé à celle qui est devenue son esclave sexuelle de lui ramener une enfant de "8-11 ans. Jusqu'à 14 ans, pas plus", contre de l'argent.

Un entrepreneur, un ancien du GIGN, un ex-boxeur, un policier...

Grâce à cela, Aïcha va monter un stratagème pour piéger son bourreau. L'idée étant de les enfermer dans l'appartement et d'appeler la police pour le coincer sur le fait. La vidéo a été tournée ce jour-là mais malheureusement, la jeune fille de 14 ans a été victime de viol, contrainte de masturber Jacques Bouthier. "Cela me bouleverse", a-t-elle fait savoir en larmes, lors de son audition. Dans cette tragique affaire sont mêlés la femme de l'homme d'affaires, mais aussi un entrepreneur, un ancien du GIGN, un ex-boxeur, un policier. Ces derniers, intervenus à la demande de Jacques Bouthier, ont tenté de se faire de l'argent sur cette sordide affaire de vidéo. L'homme a d'ailleurs même versé plus d'1 million d'euros pour qu'elle ne sorte pas et aurait fait preuve lors de ses auditions d'un total sentiment d'impunité, sans la moindre émotion.

Jacques Bouthier reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.