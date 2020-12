Ricardo (LMvsMonde 5) : À l'hôpital en Tunisie, il se filme totalement nu avant l'opération

Actuellement en Tunisie, Ricardo a dévoilé son prochain cadeau pour terminer l'année 2020 en beauté : deux opérations de chirurgie esthétique. Tout juste arrivé dans sa chambre, le chéri de Nehuda a filmé toute son installation dans la clinique. Aux anges, Ricardo a également partagé sa joie en découvrant le lit orthopédique grand luxe mis à sa disposition. "Tu peux vraiment adapter ta position de sommeil, d'ailleurs tu peux même le retourner pour avoir la tête vers le bas carrément ! Ça, je vais pas mentir moi qui ai mal au dos c'est juste génial !" a-t-il indiqué sur Snapchat.

Visiblement très heureux de se débarrasser de sa graisse et de ses bourrelets superflus, le papa de Laïa compte effectuer une liposuccion du ventre et du menton. Face au miroir, l'ancien candidat des Anges 8 a dévoilé toute sa préparation avant l'opération ainsi que la douche au désinfectant obligatoire avant le passage au bloc. Totalement nu, l'ex de Fidji a ainsi dévoilé son corps avant chirurgie et "sans filtre" sur les réseaux sociaux, se contentant de dissimuler son intimité avec un de ses polos.

En pleine promotion de l'émission Opérez moi docteur, Ricardo a également expliqué le concept de cette toute nouvelle émission qui consiste à opérer des candidats qui n'ont pas forcément les moyens de faire de la chirurgie esthétique. "Je trouve ça super comme idée de permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir soigner quelque chose qui les dérange chez eux. Je trouve ça vraiment top du top" déclare le jeune homme.

Juste avant de partir au bloc, Ricardo a également fait un dernier cliché avec sa blouse d'hôpital et une charlotte sur la tête. "Beau gosse" souffle-t-il en story Snapchat, visiblement pas du tout stressé par sa prochaine intervention chirurgicale.