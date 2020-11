Richard Anconina dragué par Laëtitia Milot : les images de cette sulfureuse séquence

C'est un couple sur lequel on n'aurait pas forcément misé. Mais cette romance aurait pu être bien réelle... si Richard Anconina avait flanché. Invité sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, sur C8 le 5 février 2020, le comédien avait eu droit à un joli souvenir de jeunesse en compagnie de Thierry Ardisson. A l'époque, les plateaux de télévision étaient un champ de bataille encore plus sexiste que de nos jours, et le présentateur trouvait que son plateau manquait cruellement d'atouts charmes. Il avait donc demandé à une délicieuse anonyme, sélectionnée au pif dans le public, de le rejoindre, lui et ses invités, autour de la table principale histoire que ces messieurs ne s'ennuient pas. Et aussi pour complimenter sa poitrine. La. Grande. Classe.

Il m'intimide beaucoup

Toujours est-il que la jeune femme en question n'était autre que Laëtitia Milot, encore une inconnue au bataillon, une vingtaine d'années tout juste au compteur. Et clairement, ses cils battaient à mille à l'heure pour Richard Anconina. "Il m'intimide beaucoup", avait-elle avoué pudiquement à propos de son voisin, dans Tout le monde en parle, le 22 avril 2000. Malheureusement, elle avait beau être assise tout près de l'acteur, un vent violent - un Mistral, peut-être ? - soufflait entre leurs deux chaises. Et nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de cette rencontre fortuite.

On s'est juste recroisés

Les choses ne sont jamais allées plus loin entre eux. Le regard de braise de Laëtitia Milot ne l'a pas mené dans la loge de Richard Anconina. C'est en tout cas ce qu'il a promis, croix de bois croix de fer, à Cyril Hanouna sur C8. "Non, jamais, a-t-il juré. On s'est juste recroisés". C'est un mal pour un bien. La comédienne a beau avoir connu un parcours sentimental très compliqué, elle est aujourd'hui l'heureuse partenaire de Badri et la maman d'une petite Lyana, malgré un combat redoutable contre l'endométriose. Côté carrière, elle est également sur un nuage puisqu'elle tournait récemment l'adaptation de son roman Liés pour la vie, en deux épisodes, pour la chaîne TF1. Quant à Richard Anconina, difficile d'en dire davantage. Comme l'expliquait son ami et producteur Albert Cohen à la RTBF, il est tant perfectionniste qu'il "contrôle tout" et "met du temps à faire confiance". Voilà sans doute pourquoi aucune information ne circule à propos de sa vie privée...