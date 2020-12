Richard Berry rend hommage à Stella, sa maman décédée : "Une sainte..."

La vie ne sera plus jamais la même. Face aux coups durs que la vie lui assène depuis quelques années, Richard Berry a choisi la résilience. Impossible, toutefois, d'oublier qu'il a perdu coup sur coup trois membres de sa famille. A la fin de l'année 2017, c'est sa maman, Stella, qui a rejoint les étoiles. Et la date du 1er décembre a une résonance étrange pour l'acteur : il s'agit du jour de la naissance de sa mère, mais aussi de celui de sa mort. "Voilà 3 ans que tu es partie, écrit-il sur Instagram en guise d'hommage. Stella, ma merveilleuse maman. Difficile de trouver une photo de toi sans papa à tes côtés, vous étiez inséparables, indissociables. Tu es partie le 1 décembre, le jour de ton anniversaire. On dit que cela fait de toi une sainte. J'en suis sûr."

Elle était tellement proche de son père qu'il l'a rejoint, tout là-haut, trois mois seulement après sa disparition. Ils étaient unis pour le meilleur et pour le pire, la mort n'aura pas réussi à vraiment les séparer. Pour Richard Berry, qui a perdu ses deux parents en l'espace de quelques semaines, la nouvelle est toujours difficile à digérer. Sur la photographie qu'il a choisi, pourtant, on comprend que l'un ne pouvait vivre sans l'autre. Sur le cliché, capturé en noir et blanc, Maurice et Stella s'enlacent, un sourire immense aux lèvres.