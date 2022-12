Richard Clayderman, la mort de sa fille à 39 ans, véritable couteau dans le coeur : "C'était un cauchemar"

Le 28 décembre 2022, Richard Clayderman fête son anniversaire... 69 ans, déjà ! Malheureusement, le pianiste souffre toujours d'une absence, dans son entourage, et il est impossible pour lui de ne pas y penser lors de telles grandes occasions. Le 28 octobre 2012, l'interprète de la célèbre Ballade pour Adeline a appris la mort de sa fille Maud. C'est sa première épouse, Rosaline, qui lui a annoncé cette nouvelle abominable alors qu'il était en représentation dans le sud de l'Allemagne : la jeune femme venait de céder à une insuffisance cardiaque alors qu'elle n'était âgée que de 39 ans.

Je n'ai pas dormi pendant plusieurs semaines

"Elle m'a dit que Maud avait été retrouvée morte alors qu'elle était assise à son bureau. Le monde s'est écroulé autour de moi, expliquait-il à un média allemand. Je voulais arrêter ma tournée, rentrer en France pour que ma fille soit portée en terre, entourée de tous ceux qui l'aimaient. Mais ce n'était pas possible, son corps devait être autopsié." A cause de cette démarche, la famille de Maud avait dû attendre les résultats de l'institut médico-légal pendant 6 mois et avait eu interdiction formelle de rentrer chez elle pendant plusieurs semaines pour ne pas déranger l'enquête en cours. "C'était un cauchemar, soulignait le pianiste. La disparition de ma fille et l'horrible situation que j'ai vécue alors m'ont littéralement déchiré le coeur. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs semaines."

Plongé dans une dépression terrible, Richard Clayderman avait fini par s'en sortir grâce à Adeline de Senneville, une amie de sa fille Maud, également fille du compositeur Paul de Senneville - auteur de la fameuse Ballade pour Adeline. "Nos conversations m'ont fait beaucoup de bien et m'ont montré que je devais être plus présent pour ma famille, assurait-il. Adeline est comme une seconde fille pour moi, c'est un ange. Elle m'a toujours porté chance, d'abord avec sa ballade et, plus tard, en m'entourant de toute sa tendresse." Il y a un autre ange qui veille sur le musicien depuis ce drame. Et qui a certainement une pensée pour lui en cette journée anniversaire...