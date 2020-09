Richard Ferrand : Grillé sans son masque, le président de l'Assemblée se justifie

Ils sont censés porter l'exemple, et pourtant. Le président de l'Assemblée nationale ne portait pas le sien, mardi, en pleine séance. Le 30 septembre 2020, en conférence de presse avec l'Association des journalistes parlementaires (AJP), Richard Ferrand a présenté ses excuses après avoir été questionné sur son faux pas. Un délit pourtant passible d'une amende forfaitaire de 135 euros.

"Ce fut un oubli et je m'en excuse. Peut-être savez-vous que je suis très obsessionnel sur la ponctualité. Il se trouve que hier, presque par malheur, j'ai eu un appel téléphonique à 14h55 auquel j'ai dû répondre. Donc j'ai descendu les escaliers quatre à quatre pour aller rejoindre l'hémicycle et j'ai oublié mon masque. Je m'en suis aperçu en cours de cheminement. Je ne pouvais pas interrompre le cérémonial, j'étais un peu embêté", raconte Richard Ferrand, qui essaye ici de justifier son oubli.

"Je suis allé au perchoir, et j'ai demandé qu'on me procure un masque. Ce qui fut fait. Ensuite, ça ne vous a pas échappé, au perchoir les mesures de distances font que je pouvais ne pas porter de masque. D'ailleurs, certains vice-présidents n'en portent pas lorsqu'ils président. Pour ma part, je porte un masque sauf quand je parle", poursuit Richard Ferrand, qui arrive donc ici à très bien s'exprimer, masqué, en conférence de presse.

"Quand je donne la parole, je retire le masque sans un souci d'intelligibilité de ce que je dis et je le remets ensuite. Mais pour ce qui est d'hier, je me suis fait épingler. Je ne peux que présenter mes excuses, à la fois à mes collègues et à mes compatriotes auxquels je n'ai pas donné l'exemple sous le coup de la précipitation", développé le président de l'Assemblée, qui a tenu à préciser qu'il était un "Français normal" et qu'à ce titre, il avait le droit d'oublier parfois son masque.

L'Assemblée, les mauvais élèves des gestes barrières ?

Pourtant, on est à peu près certains que les Français savent respecter les gestes barrière. À l'Assemblée nationale , les consignes de sécurité sont pourtant parfois mal respectées. "L'Assemblée nationale est une zone très particulière en temps de pandémie : des femmes et des hommes de tout le pays se rejoignent et repartent plusieurs fois par semaine dans leurs territoires, ce qui en fait un lieu à haut risque sanitaire", a souligné l'intersyndicale des collaborateurs dans un courrier adressé à Richard Ferrand, qui a constaté plusieurs manquements.

Elle évoque une réunion où il y avait "une centaine de personnes au moins, agglutinées, sans respect des mesures sanitaires dites barrière, de distance". Ces gestes barrières seraient moins respectés dans les petites salles de l'Assemblée que dans l'hémicycle. C'est l'une d'entre elles qui avait fait de l'institution un cluster en mars dernier.