Richard Gasquet en couple avec une Française : révélations sur sa vie sentimentale !

C'est l'un des plus beaux revers du circuit et sa marque de fabrique depuis son arrivée dans le monde du tennis professionnel. C'est certainement pour cette raison que Richard Gasquet a choisi d'appeler son autobiographie À revers et contre tout. Un jeu de mot qui fait également écho aux frasques qu'il a pu vivre durant sa carrière, lui qui était promis à la première place mondiale lorsqu'il était jeune. En 2009, il est contrôlé positif à la cocaïne et s'ensuit un tourbillon médiatique qui va écorner son image.

Bien revenu après cet épisode qui l'a mis sur le devant de la scène médiatique, Richard Gasquet n'est pas du genre à chercher la lumière. Très discret sur sa vie privée depuis toujours, on apprend dans un portrait consacré à lui dans Libération qu'il est en couple depuis quelque temps avec une Française. Si l'on en sait finalement très peu sur la jeune femme, on connaît néanmoins son travail, puisque la compagne du tennisman travaille dans la grande distribution.

Si l'on vient d'apprendre il y a quelques jours que la légende Rafael Nadal allait devenir papa pour la première fois à 36 ans, Richard Gasquet ne semble pas plus pressé que ça de son côté. Comme nous l'apprend l'article, il ne souhaite pas forcément avoir d'enfants tant qu'il sera joueur de tennis professionnel. C'est un peu ce que répétait le champion espagnol pendant plusieurs années avant de finalement sauter le pas.

Une amitié avec Sarkozy et Noah qui dérange

À côté de sa vie amoureuse, Richard Gasquet a su bien s'entourer tout au long de sa carrière et parmi ses proches on compte des noms très prestigieux, comme l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. "Il connaît bien le sport. C'est une belle rencontre. Quelqu'un d'attentif, de très humain", raconte-t-il à son sujet. À l'inverse, il est également très proche de Yannick Noah, dont l'inimitié avec le mari de Carla Bruni est connue. "Ils ont beau être antagonistes, ce sont mes deux modèles", tranche le tennisman de 35 ans.

L'article sur Richard Gasquet est à retrouver sur le site de Libération.