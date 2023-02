Richard Gasquet : Sa nouvelle compagne irrésistible dans le plus simple appareil

C'est une relation récente, mais qui semble faite pour durer. Depuis le mois d'octobre 2022, Richard Gasquet a officialisé son histoire avec une certaine Clémentine, dont il est tombé amoureux récemment. De nature plutôt discrète, le natif de Béziers, âgé de 36 ans, est l'un des tous meilleurs joueurs de tennis français des 20 dernières années et si son talent laissait présager une immense carrière, il peut être fier de ses accomplissements, lui qui a atteint la 7ème place mondiale et des demi-finales à Wimbledon et l'US Open. Jusqu'ici, on savait très peu de choses sur sa vie en dehors des terrains, mais dans un article de Libération consacré à la sortie de son autobiographie À revers et contre tout, on apprenait qu'il était en couple depuis quelque temps.

Il s'agissait donc déjà de Clémentine et depuis les deux tourtereaux ne se cachent plus, se montrant ensemble dans les tribunes du Parc des Princes où bien en photos à deux sur leurs comptes Instagram respectifs. Si l'on en connaît assez peu sur la belle brune élancée et qu'elle n'en dit pas beaucoup sur ses réseaux sociaux, on sait néanmoins qu'elle est l'heureuse maman de deux adorables petites filles, dont la plus petite semble déjà avoir 6 ans. Très à l'aise avec son corps, la nouvelle compagne de Richard Gasquet publie beaucoup de photos d'elle dans des tenues généralement très sexy, mais le 1er février, elle est allée encore un peu plus loin.

Le plus important, ce sont les choix

Clémentine a mis en ligne une série de clichés d'un même shooting où on peut la voir topless. Si elle adopte différentes poses sur chaque photo, elle garde sa nudité sur chacune d'entre elles. "Le plus important, ce sont les choix", écrit-elle mystérieusement en commentaire. Une publication qui a visiblement bien plu à ses abonnés, qui se montrent dithyrambiques et visiblement, il y a un mot qui revient. "Bomba latina !!", "Bomba ma chérie, mal aux yeux" ou encore "Ma bomba", ils se sont tous passés le mot !