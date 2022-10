Richard Gasquet en couple : découvrez la bombe qui partage sa vie, déjà maman de deux adorables filles

C'est une annonce à laquelle on ne s'attendait pas vraiment de la part de Richard Gasquet et pourtant, mi-juin, le Français a bien voulu s'épancher sur sa vie sentimentale. Jusqu'ici, le natif de Béziers s'était toujours fait très discret sur ses relations amoureuses et il a toujours été difficile de savoir si le joueur de 36 ans était un coeur à prendre. Pourtant, il y a quelques mois de ça, on apprenait au détour d'un article de Libération consacré à la sortie de son autobiographie À revers et contre tout que le grand copain de Jo-Wilfried Tsonga était en couple depuis quelque temps avec une Française.

Et visiblement, depuis cette révélation, la jeune femme en question ne se cache plus sur les réseaux sociaux et il semblerait bien que cette histoire ait commencé depuis au moins six mois. Sur son compte Instagram, elle n'en dit pas plus sur son activité professionnelle, son âge ou l'endroit où elle vit, mais elle publie de nombreuses photos d'elle et on peut vite se rendre compte qu'elle est particulièrement belle. La belle brune a fait chavirer le coeur de Richard Gasquet et si l'on ne sait pas exactement quand ils se sont mis en couple, la première photo du duo remonte à mars dernier, lors d'un voyage en amoureux en Californie.

Un voyage en Californie puis l'amour à Paris

Depuis, Clémentine publie régulièrement des photos d'elle et de son compagnon, comme ce fut le cas lors du dernier Roland-Garros. "N'importe où tant que c'est avec toi", ajoute-t-elle à la photo, preuve que les deux tourtereaux sont déjà très amoureux. Les deux passent également de bons moments à Paris, entourés des amis de cette dernière, comme on a pu le voir en juin dernier. En août dernier, on a également vu le couple au Parc des Princes pour assister à une rencontre du Paris Saint-Germain.