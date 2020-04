Richard Gere à nouveau papa à 70 ans : un autre bébé avec Alejandra, 37 ans

Des félicitations s'imposent pour Richard Gere et sa femme Alejandra Silva. L'acteur américain de 70 ans et la publicitaire et activiste espagnole de 37 ans ont accueilli leur deuxième enfant. Le scoop est signé par le magazine ¡Hola!. L'hebdomadaire espagnol annonce qu'un nouveau petit garçon a rejoint la famille, qui habite dans le ranch de Pound Ridge, situé à l'extérieur de New York. Richard Gere et Alejandra sont également les parents d'Alexander, né en février 2018. Le prénom du baby boy n'a pas été révélé, ni même la date exacte de sa naissance. C'est déjà ¡Hola! qui avait annoncé la nouvelle grossesse d'Alejandra en novembre dernier.

En couple depuis bientôt cinq ans, Richard Gere et Alejandra Silva se sont mariés dans la plus grande discrétion en avril 2018, en Espagne. Une cérémonie civile suivie de près par une grande fête donnée, en présence des proches, en Amérique.

Richard Gere et sa jeune épouse avaient déjà tous deux des enfants avant de fonder une famille ensemble. Le héros de Pretty Woman est le papa d'un autre garçon, Homer, 20 ans, qu'il a eu avec son ex-femme Carey Lovell, dont il a divorcé en 2013. Alejandra Silva est quant à elle également la maman d'Albert, 7 ans, né de son précédent mariage avec l'homme d'affaires Govind Friedland.

Au moment de son mariage avec Richard Gere, l'Espagnole s'était confiée sur leur couple à ¡Hola!. Il sait que je suis complètement folle de lui. Je pense que je lui apporte une certaine stabilité, avait-elle expliqué. Le fait que je ne sois ni actrice ni mannequin nous a aidés. Ça ne m'a jamais intéressée. Ce qui nous lie le plus, c'est notre désir d'aider les gens qui en ont besoin, notre engagement auprès du bouddhisme et du peuple tibétain. La vérité, c'est que je n'aurais jamais pensé trouver un homme aussi parfait pour moi. Je n'ai pas de mot pour décrire mon bonheur !"