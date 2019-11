Richard Gere : Bientôt un 2e bébé avec sa compagne de 36 ans !

Décidément, il n'a rien perdu de sa forme. Richard Gere, âgé de 70 ans, s'apprête à accueillir un deuxième enfant avec sa compagne – de trente-quatre ans sa cadette –, Alejandra Silva. Selon les informations du magazine espagnol Hola!, le bébé serait attendu pour le printemps 2020. La jolie publicitaire ibérique a récemment connu un tel bonheur puisqu'elle a donné naissance à Alexander, au mois de février, à New York. C'est du rapide !

En couple depuis plus de quatre ans, Richard Gere et Alejandra Silva se sont mariés dans la plus grande discrétion en avril 2018, sur les terres de la jeune épouse. Une cérémonie civile suivie de près par une grande fête donnée, en présence des proches, en Amérique. Les amoureux étaient déjà parents, chacun de leur côté, avant de se rencontrer. Le comédien américain est père d'Homer, 19 ans, né de sa précédente union avec l'actrice Carey Lowell. Quant à Alejandra Silva, elle pouponne depuis six ans son Albert, fruit de ses amours avec le géologue Goving Friedland.

Je n'aurais jamais pensé trouver un homme aussi parfait

"Il sait que je suis complètement folle de lui. Je pense que je lui apporte une certaine stabilité, expliquait-elle au magazine Hola! au moment de leur mariage. Le fait que je ne sois ni actrice ni mannequin nous a aidés. Ça ne m'a jamais intéressée. Ce qui nous lie le plus, c'est notre désir d'aider les gens qui ont besoin d'aide, notre engagement auprès du bouddhisme et du peuple tibétain. La vérité, c'est que je n'aurais jamais pensé trouver un homme aussi parfait pour moi. Je n'ai pas de mot pour décrire mon bonheur !" Richard Gere a rencontré sa douce en 2014, dans la boutique d'un hôtel de luxe qu'elle gérait à l'époque. Comme quoi, un peu de lèche-vitrine n'a jamais fait de mal à personne.