Richard Madden en couple ou célibataire ? Le beau gosse sème le doute sur sa sexualité...

On bavait déjà de désir devant la fourrure divine du King of the North, alias Robb Stark, dans la série Game of Thrones. C'était avant de découvrir Richard Madden, son interprète, en costume impeccable en tant que spécialiste de la protection dans la saison unique de Bodyguard. Qu'importe la panoplie. En un battement de cils, le bel acteur britannique fait fondre les neiges éternelles et les coeurs des citoyens du monde... au moins ceux des spectateurs et de quelques confrères. Sa situation amoureuse actuelle ? Compliqué de pister ses romances les plus récentes. Les anciennes, en revanche, ne sont un mystère pour personne.

Au début du mois d'avril 2019, certaines photographies démontraient une certaine complicité entre Richard Madden et le héros de 13 Reasons Why - récemment vu dans Ratched -, Brandon Flynn. Ce dernier étant ouvertement homosexuel et a eu une brève histoire de coeur avec Sam Smith. Un choc pour ces demoiselles, qui découvraient une idylle potentielle entre les deux acteurs... idylle que ni l'un ni l'autre n'a souhaité nier. Interrogé par un journaliste du New York Times, l'ancien résident de Winterfell accordait seulement un haussement d'épaules un brin agacé. "Je veux juste garder ma vie privée, privée, précisait-il. Je n'ai jamais parlé de mes relations amoureuses." Fatalement, cette romance était un choc pour beaucoup, les ex partenaires connues de l'acteur étant exclusivement féminines.

Ils ont songé à une thérapie de couple

Juste avant l'apparition de ces images, Richard Madden était en couple avec Ellie Bamber, qu'il avait rencontrée durant l'été 2017 grâce à un ami commun. Mais histoire s'est terminée au bout de dix-huit mois à cause de disputes très récurrentes selon The Sun on Sunday. "Ils sont tous les deux très tristes mais il fallait qu'ils prennent cette décision, précisait un proche du couple. Ils avaient des problèmes tous les jours et, bien qu'ils aient songé à une thérapie de couple, il était devenu évident qu'ils avaient traversé trop de choses pour tout réparer." Auparavant, c'est auprès de Jenna-Louise Coleman qu'il conjuguait le présent. Un véritable conte de fées, puisqu'il s'étaient rencontrés sur le tournage de Cendrillon en 2012... rapidement changé en cauchemar. L'une aurait flirté avec le prince Harry pendant que l'autre dévorait Lily James des yeux.

Impossible, à l'heure actuelle, de dire si son coeur est pris. On a prêté de nombreuses liaisons à Richard Madden, de Brandon Flynn - leur amourette n'a jamais été prouvée - à la présentatrice Laura Whitmore. Alors sait-on jamais ? Winter is coming, et il faudra bien trouver de quoi se réchauffer...