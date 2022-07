Ricky Martin accusé d'inceste par son neveu de 21 ans : sa réponse sans détour

Ricky Martin, bientôt sous les barreaux pour 50 ans ? Le chanteur portoricain a été accusé d'inceste par son neveu Dennis Yadiel Sanchez (21 ans). Le jeune homme affirme que la star et lui ont eu des relations sexuelles régulières pendant plus de sept mois. Selon ses déclarations, son oncle n'aurait pas accepté leur rupture survenue il y a deux mois. Inquiet pour sa sécurité, Dennis Yadiel Sanchez indique que le chanteur l'appelle depuis avec insistance, le harcèle et rôde même autour de chez lui. Il a également accusé le chanteur de "consommer de grandes quantités d'alcool et de drogues". De lourdes accusations pour l'interprète du titre Livin' la Vida Loca qui pourrait encourir jusqu'à 50 ans de prison s'il est reconnu coupable.

De son côté, Ricky Martin a expliqué, par la voix de son avocat, que les allégations de son neveu étaient "complètement fausses et fabriquées". Marty Singer,, l'avocat de Ricky Martin, a déclaré à People que le neveu de la star était en proie à de graves problèmes psychiatriques. "Malheureusement, la personne qui a fait cette déclaration est aux prises avec de profonds problèmes de santé mentale. Ricky Martin n'a, bien sûr, jamais été - et ne serait jamais - impliqué dans une quelconque relation sexuelle ou romantique avec son neveu." Il a poursuivi : "Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est dégoûtante. Nous espérons tous que cet homme obtiendra l'aide dont il a si urgemment besoin. Mais, plus que tout, nous avons hâte que cette affreuse affaire soit rejetée dès qu'un juge pourra examiner les faits."

Ricky Martin brise le silence

Sur Twitter, Ricky Martin a également répondu à ces accusations le 3 juillet, en déclarant : "L'ordonnance de protection émise à mon encontre est basée sur des allégations totalement fausses, je répondrai donc par le biais du processus judiciaire avec les faits et la dignité qui me caractérisent. Comme il s'agit d'une affaire juridique en cours, je ne peux pas faire de déclarations détaillées pour le moment. Je suis reconnaissant pour les innombrables messages de solidarité, et je les reçois de tout coeur".