Ricky Martin : Précieuse photo de son fils adolescent Valentino, on voit double !

En revanche, pas d'images du frère jumeau de Valentino, Matteo, qui doit quant à lui préférer rester dans l'ombre. Pour rappel, les deux jeunes garçons, qui ne semblent pour l'instant pas vraiment avoir envie de suivre leur père dans le monde de la chanson, sont nés en 2008 d'une mère porteuse. À l'époque, le chanteur, qui n'avait pas encore fait son coming-out officiel, avait gardé leur arrivée très discrète avant de révéler son homosexualité deux ans plus tard et d'assumer fièrement sa vie privée.

Ricky Martin, papa poule

Une vie privée bien plus stable aujourd'hui : le chanteur, naturalisé américain et espagnol, s'épanouit notamment avec ses jumeaux, son mari, le peintre et artiste Jwan Yosef, suédois d'origine syrienne, mais également leurs deux autres enfants, Lucia (4 ans) et Renn (3 ans). Deux bouts d'choux encore plus protégés par leurs papas que leurs aînés, mais avec qui Ricky Martin avait posé il y a peu : postant une photo de leurs pieds, il avait plaisanté avec ses abonnés : "C'est l'heure de la pédicure !".

Une vie de famille apaisée, en tout cas, après les scandales traversés l'an dernier : en septembre dernier, le chanteur avait été accusé de viols par son neveu Dennis, qui avait porté plainte contre lui. Niant en bloc ces accusations, l'artiste avait expliqué que le jeune homme souffrait de "problèmes mentaux". En effet, Dennis avait notamment déjà été condamné pour avoir harcelé des femmes. Innocenté, Ricky Martin n'en a pas fini avec cette affaire puisque c'est lui, désormais, qui a porté plainte et réclame 20 millions de dollars à son neveu.