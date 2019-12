Ricky Martin : Rare et craquante photo de sa fille Lucia

En 2014, le chanteur Ricky Martin se disait prêt à accueillir une petite fille dans sa vie et, finalement, il aura attendu cinq ans avant qu'elle ne pointe le bout de son nez. L'artiste est devenu le père de Lucia, née en janvier 2019 par mère porteuse. Il a révélé une nouvelle photo d'elle.

C'est sur son compte Instagram suivi par 13,2 millions d'abonnnés que, le mercredi 11 décembre, Ricky Martin a posté une nouvelle et rare image de sa petite Lucia. "Celle qui habite tous mes rêves. #BabyLucia", a-t-il commenté en légende alors que l'on peut voir la petite fille dans un peignoir de bain avec une capuche à tête de lion. Une craquante demoiselle aux beaux yeux bleus qui grandit vite ! Elle a fait fondre ses fans et plusieurs personnalités comme la chanteuse et comédienne espagnole Beatriz Luengo. "Lucia est parfaite !", a commenté l'ancienne star de Un, Dos, Tres.

"Nous sommes au-delà de la joie à l'idée de vous annoncer que nous sommes devenus parents d'une magnifique petite fille en bonne santé, Lucia Martin-Yosef", écrivait Ricky Martin sur Instagram en janvier dernier. Un bébé qu'il élève avec son mari Jwan Yosef, entre les Etats-Unis - il possède une sublime villa à Los Angeles - et son île natale de Porto Rico. Avec son époux, il s'occupe aussi du petit Renn, également conçu par mère porteuse, qui est né en octobre 2019. Le chanteur avait confié adorer "les familles nombreuses", le voilà servi !

Pour rappel, l'inoubliable interprète des tubes Maria, Living La Vida Loca ou encore She Bangs est aussi le papa des adorables jumeaux Valentino et Matteo, aujourd'hui âgés de 11 ans et eux aussi nés par mère porteuse. Deux garçons longtemps élevés avec l'ex-conjoint de Ricky Martin, l'homme d'affaires Carlos Gonzales Abella.

Ricky Martin se produit actuellement avec le Movimiento Tour.

Thomas Montet