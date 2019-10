Ricky Martin papa pour la 4e fois : son fils est né, il révèle le prénom

C'est un peu Noël avant l'heure pour le chanteur Ricky Martin et son mari l'artiste Jwan Yosef : ils ont accueilli un petit garçon. L'interprète des tubes Maria, Living La Vida Loca ou She Bangs a révélé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram, en postant une photo du bébé et son prénom.

À ses 12,9 millions d'abonnés Ricky Martin a écrit : "Notre fils Renn Martin-Yosef est né." Un sobre commentaire accompagnant une photo sur laquelle on le reconnaît, souriant, avec son mari Jwan Yosef (35 ans), et leur bébé dans les bras. Il s'agit du deuxième enfant du couple qui a fait appel à une mère porteuse. Les fans du beau gosse l'ont chaleureusement félicité et ont été plus de 1,2 million à "liker" la photo.

Le chanteur avait lui-même annoncé qu'il allait devenir père – pour la quatrième fois – en septembre dernier, lors d'un événement à Washington. Récompensé à la soirée Human Rights Campaign, il avait remercié son époux, ses adorables jumeaux Valentino et Matteo (10 ans, eux aussi nés par mère porteuse et longtemps élevés par son ex-conjoint Carlos Gonzales Abella) et sa fille Lucia (bientôt 1 an, née par mère porteuse et son premier enfant avec son mari) ajoutant "qu'au passage, je dois annoncer quelque chose : nous sommes enceints ! Nous attendons un autre enfant. J'adore les familles nombreuses !"

Ricky Martin, vu l'an dernier dans la série American Crime Story – Versace, vit entre Los Angeles et Porto Rico. Son mari, un Syrien-Suédois installé à Londres, a désormais lui aussi posé ses bagages en Californie. La petite famille va pouvoir prendre le temps de profiter de Renn dans le cadre luxueux de sa chic villa. "Nous avions pris en considération Londres ou New York, mais on a décidé de louer une maison à Los Angeles pour un mois, afin d'en ressentir les vibrations. Los Angeles nous a totalement happés, on a adoré. À la fin du mois, on savait que c'était là qu'on voulait vivre", racontait le chanteur l'an dernier à AD.

